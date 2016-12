Annalisa: "Sto preparando un album da sola"

Il video di “A modo mio amo” ha la regia di Gaetano Morbioli. Il brano celebra l’amore, considerandolo come il sentimento capace di muovere tutte le cose. Lottare per il proprio lavoro significa amarlo, ad esempio, così come battersi per essere liberi significa amarsi. E' la stessa determinazione che Annalisa mette anche nel canto e, sempre a proposito del nuovo disco, anticipa: "Ho deciso di riannodare i fili interrotti - dice Annalisa - quando sono entrata ad Amici, richiamando il mio vecchio gruppo di lavoro. Sono nate tante canzoni che spero di farvi ascoltare prima possibile".



Gli appuntamenti live sono: il 27 luglio a Sant'Anna di Lodè (NU), ad agosto il 3 ad Agira (EN), il 4 ad Adrano (CT), l'11 a Cassino (FR), il 13 a Varazze (SV), il 15 a Melfi (PZ) e infine il 6 settembre a Moncalieri (TO).

Andrea Conti