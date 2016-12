Claudio Baglioni svela "Con Voi" a Tgcom24

Dopo la sua prima partecipazione nel 2004 e la seconda nel 2006, Claudio Baglioni sale per la terza volta sul palco della Cittadella del Carnevale di Viareggio, interpretando solo pezzi del repertorio gaberiano, cantando “Le strade di notte”, brano che ha aperto il Festival Gaber speciale decennale 2013 e che verrà riproposto dal cantautore nella serata di chiusura di Viareggio.Il giorno dopo, l’appuntamento con Baglioni è nell’ambito degli incontri che il Festival Gaber organizza al Caffè de la Versiliana. Intervistato da Massimo Bernardini amico e biografo di Gaber e da Paolo Dal Bon presidente del Festival Gaber, Baglioni racconterà per la prima volta in pubblico il suo nuovo e innovativo progetto "Con Voi"."Con Voi" è un progetto che si compone nel tempo, un’opera in divenire, una sorta di puzzle che prende forma nel presente, contemporaneamente alla composizione dei brani. L’esigenza di non uscire con un album già completo ma al contrario, di comporlo “strada facendo”, nasce dall’idea di scrivere e cantare quasi in contemporanea, facendo ascoltare alle persone le emozioni del vissuto presente, non del passato.