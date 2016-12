Laura Pausini, Best Of e tour mondiale

foto Ufficio stampa Correlati Laura Pausini di nuovo sul palco 15:57 - Laura Pausini è pronta a festeggiare vent'anni di carriera. A novembre esce una raccolta dei suoi brani più famosi insieme ad alcune speciali tracce inedite, collaborazioni e duetti internazionali. Mentre partirà l'8 dicembre da Roma un tour mondiale, di venti tappe al momento ma se ne aggiungeranno altre, per festeggiare insieme a tutti i suoi fan. In scaletta tutti i suoi più grandi successi per un palco che ricreerà un teatro dentro i palazzetti. è pronta a festeggiare vent'anni di carriera. A novembre esce una raccolta dei suoi brani più famosi insieme ad alcune speciali tracce inedite, collaborazioni e duetti internazionali. Mentre partirà l'un, di venti tappe al momento ma se ne aggiungeranno altre, per festeggiare insieme a tutti i suoi fan. In scaletta tutti i suoi più grandi successi per un palco che ricreerà un teatro dentro i palazzetti.

"Laura ha espresso il desiderio di stare più a contatto con il suo pubblico e insieme a lui poter creare un percorso musicale più intimo, fatto di canzoni e aneddoti che ha vissuto dall'inizio della carriera fino ad oggi – dice Ferdinando Salzano di F&P Group – Ci ha chiesto di ricreare un teatro dentro i palasport e abbiamo deciso di seguire questa linea artistica perché, come vedrete, con le sue canzoni, la nuova grande band con la sua carismatica personalità ci proporrà uno spettacolo unico e molto emozionante". Per tutte le info www.laura4u.com e www.fepgroup.it



Ecco tutte le date del tour: Dicembre: 8-9-11 al Palalottomatica di Roma, 16-18-19 al MediolanumForum di Milano; Febbraio: 1 a Le Zenith di Parigi, 2 al Forest National di Bruxelles, 5 all'Arena Genf di Ginevra, 6 all'Hallenstadion di Zurigo, 8 al Palacio Deportes di Madrid, 19 2 20 al Credicard Hall di San Paolo, 22 al Luna Park di Buenos Aires, 24 al Festival di Vina Del Mar, 25 all'Aena Movistar di Santiago, 28 all'Arena Ciudad de Mexico a Città del Messico; marzo 2 al James L.Knight Center di Miami, 6 al Madison Square Garden di New York e il 9 marzo al Casino Rama a Toronto.