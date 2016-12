Johnny Depp: "Non indosso le mutande"

foto LaPresse Correlati "The Lone Ranger", le immagini del film 14:11 - Può una recita scolastica del figlio trasformarsi in un fuori programma sexy? E' capitato a Johnny Depp che un pomeriggio per la fretta ha indossato un paio di jeans per scappare a scuola da suo figlio Jack. Una volta arrivato in aula però l'attore di " - Può una recita scolastica del figlio trasformarsi in un fuori programma sexy? E' capitato ache un pomeriggio per la fretta ha indossato un paio di jeans per scappare a scuola da suo figlio Jack. Una volta arrivato in aula però l'attore di " The Lone Ranger " si è accorto di avere un buco nelle parti basse. Depp non indossa le mutande perciò ha dovuto con un nastro adesivo mettere una toppa proprio lì.

"Quella mattina me ne sono accorto - spiega l'attore - perché mentre stavo andando a scuola dal mio Jack ho controllato se avevo il portafogli e il passaporto che porto sempre con me. Ma mettendo una mano dietro mi sono accorto solo che c'era un enorme buco! Ed ero tutto scoperto perché non indosso le mutante. Così mi sono nascosto e con un nastro adesivo ho cercato di porre una soluzione a quel problema!".



Intanto l'attore si gode il successo italiano. L'esordio in sala di "The Lone Ranger" conquista subito il botteghino e porta a casa un incasso di 1.420.000 euro.