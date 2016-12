Anteprime e star: arriva il Giffoni Film Festival

foto Ufficio stampa Correlati Giffoni, il trailer di "Titeuf"

Il cinema non ha età. Che sia 3D o un tradizionale disegno, il grande schermo riesce ad attrarre ancora folle di appassionati, soprattutto fra i più giovani. E quando si parla di cinema e ragazzi il riferimento d'obbligo è senza dubbio il Giffoni Film Festival, la storica rassegna cinematografica istituita nel 1971 da Claudio Gubitosi. Da allora ne ha fatta di strada la "piccola" kermesse, arrivata quest'anno all'edizione numero 43.



Dal 19 al 28 luglio la cittadina in provincia di Salerno diventa la capitale del cinema dedicato ai più giovani. Il grido di battaglia dell’edizione 2013 è – manco a dirlo – “Forever Young”. In programma, come di consueto, anteprime di film, ospiti nazionali e internazionali, a cominciare da I Soliti Idioti, al secolo Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio. Sullo schermo si parte invece con Monsters Univeristy, l’attesissimo prequel di Monsters & Co. targato Pixar. Lunedì 22 luglio sarà invece il turno di Titeuf – Il Film, scritto e diretto dallo svizzero Zep – alias Philippe Chappuis – e dedicato al biondo ragazzino con la testa a uovo protagonista della celebre storia a fumetti, nelle sale italiane a partire dal 25 luglio. Gli appuntamenti al cinema proseguiranno poi con Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo – Il Mare dei Mostri, secondo capitolo della saga ispirata al best seller di Rick Riordan, e si concluderanno in grande stile il 28 luglio con la proiezione in anteprima internazionale e in 3D de I Puffi 2, sequel diretto dalla regista Raja Gosnell.



Per quanto riguarda gli ospiti, grande – se non grandissima – attesa è riservata all’incontro con Naya Rivera, star della serie tv Glee per la prima volta in visita in Italia. Fermento e impazienza sono rivolti anche alla presenza di un’altra stella internazionale, Jessica Chastain, Golden Globe per Zero Dark Thirty e splendida protagonista nel recente horror di Andres Muschietti La madre. Ma anche l’Italia sarà ben rappresentata. A incontrare la giuria e animare il blue carpet del Giffoni ci saranno grandissimi del nostro cinema come Dario Argento e Giancarlo Giannini. Quest’ultimo parlerà ai ragazzi del suo ritorno dopo 26 anni dietro la macchina da presa sul set di Ti ho cercata in tutti i necrologi, mentre il maestro del brivido terrà una masterclass e verrà inisignito del premio Truffaut alla Carriera. Dulcis in fundo, il 28 luglio toccherà ad Alessandro Gassman vestire i panni di professore di fronte ai giovani giurati, a chiusura di un’edizione che darà spazio e voce anche alla musica e allo spettacolo con tanti concerti e rappresentazioni teatrali. Anche qui i grandi nomi si sprecano: da Max Pezzali a Giuliano Sangiorgi, passando per Giovanni Allevi. In programma il 22 luglio anche Alessandro Siani, di scena con il suo ultimo spettacolo Sono in Zona Show, e Marco Bocci. Il celebre protagonista di Romanzo Criminale, nonché uomo dell’estate 2013, presenterà alla giuria Italo, film indipendente italiano. Anche se il pubblico femminile sembra più interessato a capire se sarà accompagnato o meno al Festival da Emma Marrone.