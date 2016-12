Furto in casa di Lina Sastri

nel mirino dei. Per le star italiane l'estate 2013 sarà ricordata soprattutto per i furti in casa. Perché dopo Gigi D'Alessio Leopoldo Mastelloni è toccata all'abitazione romana dell'attrice. A denunciare l'accaduto è stato proprio l'amico Mastelloni. E la notizia è stata subito confermata dall'attrice, che in questi giorni si trova fuori città.

"L'ho appena saputo e sono ancora scioccata - ha detto la Sastri all'Ansa - i ladri sono entrati nel pomeriggio, credo fra le 16 e le 18, hanno forzato la porta, messo tutto a soqquadro. Non so ancora cosa hanno portato via anche perché in questi giorni non sono a Roma, ho mandato un amico a vedere, non ho cose di grande valore ma è brutto, rimane l'idea di una casa violata".



Pochi giorni fa, sempre nella capitale, era stata svaligiata l'abitazione di Gigi D'Alessio e della sua compagna Anna Tatangelo. I ladri avevano portato orologi Rolex di D'Alessio e molti gioielli di famiglia della Tatangelo: "Non auguro a nessuno di provare la stessa esperienza che stiamo vivendo noi in queste ore", aveva scritto il cantautore amareggiato su Facebook.