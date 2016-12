Leopoldo Mastelloni, svaligiata la casa

foto LaPresse 12:44 - Leopoldo Mastelloni. L'abitazione napoletana dell'attore è stata infatti svaligiata. "Mi hanno rubato tutto - ha raccontato all'Ansa - perfino le mutande. Anche per i ladri è un periodo di recessione totale". Mastelloni lancia anche un appello: "Vi prego restituitemi i due videoregistratori con in memoria i nastri di 48 anni di carriera". Dopo la villa di Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo , tocca alla casa di. L'abitazione napoletana dell'attore è stata infatti svaligiata. "Mi hanno- ha raccontato all'Ansa - perfino le. Anche per i ladri è un periodo di recessione totale". Mastelloni lancia anche un appello: "Vi prego restituitemi i due videoregistratori con in memoria i nastri di 48 anni di carriera".

"Ci sono immagini delle commedie - continua Leopoldo che compirà 68 anni il 12 luglio - dei film che ho fatto in Rai, dei miei amici, di Federico Fellini, Giulietta Masina, Alberto Moravia, Giuseppe Patroni Griffi, della Lollo, di Flora Mastroianni e di Chiara Mastroianni da bambina. Eventi che sono diventati storici e sono la mia vita". Del furto Mastelloni, che era a Milano per il programma con Barbara d'Urso, è stato avvertito da un'amica. Per l'attore è il decimo furto: "Sono entrati dal balcone, probabilmente la notte del 12 giugno. Hanno visto che ero in tv con la d'Urso. A Napoli abito a un primo piano alto in pieno centro, a Vico Vasto a Chiaia, una traversa di via dei Mille, vicino al teatro San Nazzaro. Una zona popolatissima anche di notte. Non capisco come abbiano fatto a svuotare la casa calando tutta la roba dalla finestra. Hanno rubato anche portafotografie con le cornici d'argento a cui ero affezionato con immagini di Franca Rame e altri amici, libri con dediche, quadri, fra cui riproduzioni di Andy Warhol. Se mi restituissero almeno le foto...".