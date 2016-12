Tormentone estivo 2013: via alla caccia

Il brano "Get Lucky" deiconè amatissimo in questo momento, tanto che svetta anche nella classifica degli singoli più venduti della settimana. Lo stesso si dica anche per la sexy "Blurred lines" di, la scanzonata "I Need Your Love" diconcon "Treasure".Sul versante dance-elettronica segnaliamo "My head is a jungle" del giovane dj berlinese, "I'm In love" del cantante svedese, "Play Hard" di David Guetta con, "I love it" Icona Pop concon "Alive" e dal primo posto inglese alle radio italiane sbarca nel nostro Paese "La La La" del dj e produttore inglese. Non possono mancare le alla carica con "Mi Mi Mi" . In sordina ma sempre presenti icon "Pompeii". E gli italiani? In questo momento il rapper, vincitore di "Amici", sta martellando radio e trasmissioni tv con il singolo "Che Confusione", il cui inciso rimane in testa. Anche "Amami" dista riscontrando un'accoglienza più che positiva ormai da settimane., che ha un glorioso passato alle spalle di tormentoni, ha puntato sulla ballad "L’universo tranne noi"., attualmente in giro per gli stadi con il suo tour, è in rotazione radiofonica con "Ti porto via con me" conma ha già pronto con "Estate", brano potentissimo e adatto alla calura di questa stagione. Infine ci sono anchecon "Hello" e "Dance The Pain Away" diche sbarcherà per un concerto a Milano il 9 luglil.