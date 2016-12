Serebro: sole, mare, bikini e... tormentone

foto Ufficio stampa Correlati Serebro: sole, mare e bikini mozzafiato

09:39 - Dopo il successo ottenuto nel 2012 con "Mama Lovers", le Serebro sono pronte a riprendersi l'estate. Le tre ragazze russe hanno lanciato il nuovo singolo "Mi Mi Mi", che ha tutte le caratteristiche per diventare uno dei tormentoni dell'estate, trainato anche da un video dove la fanno da padrone il sole, il mare e, ovviamente, la bellezza delle Serebro, che risalta nei loro costumi da bagno.

Dopo aver conquistato il mondo con il loro suono fresco e divertente, Olga, Elena e Anastasia sono pronte a ripetere il successo della scorsa estate. Il nuovo singolo ripete in maniera quasi ossessiva quei tre "Mi", un "me" scritto male, uno per ogni ragazza.



Da pochi giorni online il video ha già raccolto centinaia di migliaia di visioni e la stagione è appena iniziata. Chi sarà il nuovo "Pulcino Pio" del 2013? Le Serebro la loro sfida l'hanno lanciata, tocca a qualcun altro ora raccoglierla.