Star Trek, un tuffo nelle tenebre per Kirk

- Arriva mercoledì 12 giugno, nei cinema italiani, "Into Darkness", secondo capitolo della saga di Star Trek firmato da J.J. Abrams. Dopo il successo del reboot del 2008, che ha dato nuova vita alla saga ideata da Gene Roddenberry, in questo nuovo film l'Enterprise viene richiamata sulla terra e il capitano Kirk si trova nel centro di un'avventura mozzafiato per salvare tanto il pianeta quanto il proprio equipaggio.

Un capitolo che si prospetta affascinante tanto sul fronte narrativo quanto su quello del puro spettacolo tecnico, girato in Imax e poi portato in 3D in fase di postproduzione.Preceduto da qualche immagine diffusa ad arte nei mesi scorsi con lo scopo di sollevare qualche polemica tattica (leggi il bikini di Alice Eve nel trailer, giudicato "gratuito" da molti con tanto di scuse ufficiali da parte del produttore, Damon Lindelof ), il film è uscito negli Stati Uniti e in altri Paesi europei il 17 maggio, sbancando subito il box office con oltre 164 milioni di dollari nella prima settimana di programmazione.