Star Trek: Lindelof si scusa per il trailer osè

- Damon Lindelof, il produttore di "", il sequel sci-fi firmato da J.J. Abrams, ha risposto alle polemiche scatenate dalche vede protagonista. Nel film l'attrice interpreta la dottoressache si spoglia prima di indossare la sua uniforme e rimane in lingerie. Sul suo profilo Twitter, Lindelof ha ammesso la gratuità della scena in risposta ai fan, offesi dalla visione.

"E' vero, avremmo fatto meglio a non essere così gratuiti nella rappresentazione di un'attrice a malapena vestita. Quello che dico è quello che sento. Mi assumo la responsabilità e starò più attento in futuro". Con queste parole, Lindelof ha ufficialmente chiesto scusa per aver rappresentato in un modo sconveniente il personaggio della dottoressa Carol Marcus, dotata nel film di un'intelligenza incredibile.

"Star Trek Into Darkness", in testa al box office Usa, arriverà in Italia il 13 giugno.