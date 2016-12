Morto Little Tony, addio all'Elvis di casa nostra

Antonio Ciacci, vero nome di Little Tony, comincia giovanissimo a esibirsi nei ristoranti dei Castelli Romani, cui seguono i locali da ballo, le balere e i teatri di avanspettacolo. Nel 1958 viene notato da un impresario inglese Jack Good, che lo convince a partire con i fratelli per l'Inghilterra, dove nascono Little Tony and his brothers.



Rimane in Gran Bretagna per diversi anni, dove nasce la sua passione per il rock and roll che durerà tutta la vita e gli echi dei suoi successi inglesi arrivano in Italia dove tra il '58 e il '60 incide molti singoli tra i quali "Johnny b. Good", "Lucille" ma la prima vera occasione arriva nel '61 con il Festival di Sanremo dove in coppia con Celentano canta "24.000 baci", che ottiene il secondo posto.



Il primo successo discografico è del '62, "Il ragazzo col ciuffo", per tornare poi a Sanremo nel '64 con "Quando vedrai la mia ragazza". Con 'Riderà" del '66 vende quasi un milione di copie. Forse il suo piu' grande successo è "Cuore matto", che canta a Sanremo nel '67 e che resta al vertice delle classifiche per molte settimane in Italia ma gli apre le porte di Europa e America del sud.



Tra gli altri successi di Little Tony, "La spada nel cuore", in coppia con Patty Pravo (Sanremo 1970), e "Profumo di mare" (dell'82, sigla della serie tv Love boat). Negli anni '80, con Bobby Solo e Rosanna Fratello, dà vita al gruppo "I Robot". Nel 2004 ha collaborato con Gabry Ponte, attuale giudice di "Amici" alla realizzazione del brano "Figli di Pitagora".



Nel 2008 torna al Festival di Sanremo per festeggiare 50 anni di carriera con un brano da titolo simbolico "Non finisce qui". Little Tony era stato colpito da un infarto nel 2006 durante un concerto a Ottawa.