La grande musica live accende l'estate

foto Olycom 13:16 - L'estate 2013 si preannuncia ricca di eventi, con festival musicali per tutti i gusti. Ad animare le notti della capitale "Postepay Rock in Roma", che l'11 luglio ospiterà Bruce Springsteen. Milano risponde con i Deep Purple, ospiti di "10 giorni suonati" (21 luglio), e Santana (26 luglio) al "Citysound". I Litfiba saliranno sul palco del "Lucca Summer Festival", mentre il sassofonista jazz Marcus Miller inaugurerà il "MusicaStelle" di Aosta. - L'estate 2013 si preannuncia ricca di eventi, con. Ad animare le notti della capitale "", che l'11 luglio ospiterà. Milano risponde con i, ospiti di "" (21 luglio), e(26 luglio) al "Citysound". Isaliranno sul palco del "Lucca Summer Festival", mentre il sassofonista jazz

POSTEPAY ROCK IN ROMA - In tempi di crisi per i festival musicali, Postpay Rock in Roma dal 5 giugno al 29 luglio mette in fila le migliori rockstar italiane e internazionali. L'Ippodromo delle Capannell si accenderà il 5 giugno con i Green Day, per continuare con The Killers (11 giugno), la rock band statunitense Toto (21 giugno), Korn (25 giugno), Iggy Pop (4 luglio), Max Gazzè (5 luglio), Arctic Monkeys (10 luglio), Bruce Springsteen (11 luglio), The Smashing Pumpkins (14 luglio), Deep Purple (22 luglio), Zucchero "Sugar" Fornaciari (24 luglio), Daniele Silvestri (25 luglio), Neil Young (26 luglio) e a chiudere i Blur il 29 luglio. Per info e programma completo: www.postepayrockinroma.com



ALFA ROMEO CITYSOUND - Dopo il successo della prima edizione, che ha visto esibirsi big della musica mondiale, torna dal 10 giugno al 31 luglio Milano il Citysound, nella conrnice dell'Ippodromo del Galoppo di San Siro. In programma Fun. (10 giugno), Mario Biondi (14 giugno), Korn (24 giugno), Motorhead (25 giugno), Simona Molinari (6 luglio), John Legend (9 luglio), Skunk Anansie (15 luglio), Davide Van De Sfross (20 luglio), Deep Purple (21 luglio) e Santana (26 luglio). Per info e programma completo: citysoundmilano.com/



LUCCA SUMMER FESTIVAL - Dal 6 al 30 luglio la grande musica invade il capoluogo toscano. Si parte il 6 luglio con Diana Krall, a seguire Litfiba (8 luglio), Leonard Cohen (9 luglio), Bryan Adams (10 luglio), Thirty Seconds To Mars (13 luglio), The Killers (17 luglio), Neil Young and The Crazy Horse (25 luglio), Sigur Ros (27 luglio ) e Pino Daniele (30 luglio). Info e programma completo: www.luccasummerfestival.com



MUSICASTELLE - Bluenote e la regione Valle d'Aosta propongono tre date ad alta quota per gli amanti della musica jazz. Dal 19 al 21 luglio nella suggestiva cornice del Forte di Bard si esibiranno Marcus Miller (19 luglio), Sarah Jane Morris (20 luglio) e la band Brandford Marsalis Quartet (21 luglio). Per info e prezzi: www.valledaostaspettacoli.it - www.bluenotemilano.com - www.vivaticket.it.



GIFFONI MUSIC CONCEPT - Elio e le Storie Tese, Max Gazzè, Bandabardò, Fiorella Mannoia, Chiara e il rap con Baby K, Fedez, Gué Pequeno, Nto', Clementino, Ensi e Salmo: sono questi i primi nomi annunciati che animeranno le serate del Giffoni Music Concept, parte musicale del Giffoni Film Festival in programma dal 19 al 28 luglio 2013 a Giffoni Valle Piana (Sa). Info www.giffonifilmfestival.it



(Nella pagina seguente ancora altri Festival da Carroponte a Sherwood Festival)