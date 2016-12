Rob se n'è andato e Kristen non si lava più

Non più acqua e sapone - A detta dei confidenti dell'artista, non solo l'interprete di Bella Swan nella saga di "Twilight" trarrebbe il proprio sostentamento esclusivamente da beveroni energetici senza assaggiare niente di solido, ma sarebbe caduta in uno stato di trascuratezza personale tanto grave da farle dimenticare le più basilari norme igieniche.



Dalla rottura, che risale al 13 maggio, Kristen non avrebbe messo piede in una doccia. Da qui, le critiche degli "amici" all'aroma della sua pelle che, a quanto pare, non è assimilabile ai profumi francesi.