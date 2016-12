Gianni Morandi: "Dopo tanta tv torno a cantare con nuovo cd e all'Arena di Verona ad ottobre"

foto Ansa Correlati Morandi, un biglietto molto speciale

Morandi canta "Occhi di ragazza" 09:50 - Carico e con tanta voglia di cantare. Gianni Morandi è pronto per il ritorno alla musica e lo farà con un album in uscita a settembre e con un live evento in due serate il 7 e l'8 ottobre all'Arena di Verona: "Sarò con una band e 100 giovani musicisti d'orchestra - racconta a Tgcom24 -. Stiamo provando 40 brani e ci saranno alcuni ospiti e amici". Ci sarà Celentano? "No comment". Trattative aperte per trasmettere le serate in televisione.

Com'è nata l'idea di Live in Arena?

Anzitutto dall'esigenza di tornare a cantare dal vivo e a far musica. Insomma torno a fare il mio mestiere dopo Sanremo e film. Sono emozionato all'idea di avvicinarmi ai due giorni fatidici e soprattutto per il fatto che avrò con me una grande orchestra con cui sto lavorando in questi giorni, diretta dal maestro De Amicis. E' un evento che abbiamo voluto con il direttore artistico Gianmarco Mazzi dopo la bella esperienza che ho fatto durante l'evento di Celentano sempre a Verona. Abbiamo iniziato le trattative con un network tv. Se non dovesse andare in porto questa ipotesi ne pubblicheremo un dvd.



Sei stato ospite da Celentano, ricambierà il favore?

No comment (e sorride, ndr). Allora, diciamo che se vorrà venire terremo un portone enorme aperto solo per lui.



"Solo insieme saremo felici" è lo slogan dei due concerti, come mai?

E' una frase bellissima e mi sembra anche molto attuale visto che il presidente della Repubblica Napolitano ha denunciato un clima di angoscia diffuso causata dalla crisi. Inoltre è anche il titolo di uno dei brani inediti del disco firmato da due giovani autori.



Non pubblichi un album da sette anni, sei pronto?

Prontissimo! Stiamo ultimando delle cose e devo dire che anche Facebook mi ha aiutato. Ho ricevuto oltre 500 canzoni, 300 erano inascoltabili, 180 mediocri e via via siamo poi arrivati ai due pezzi che ho inserito nel disco, prodotto da Diego Calvetti, che uscirà prima di ottobre. Tre canzoni nuove le inserirò in scaletta durante il concerto. Ci saranno ospiti speciali ma per ora non posso dire di più.



Chi vorresti al concerto?

Esprimo un desiderio: Barbra Streisand! Per me la voce più bella del mondo, dopo Mina naturalmente ma a Mina non lo chiedo so già la risposta...



Andrea Conti