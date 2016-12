Giorgia Ferrero: "Bacio focoso con Servillo"

foto Ufficio stampa Correlati Giorgia Ferrero, attrice sensuale 09:00 - Cannes, di Paolo Sorrentino interpreta Donna Ammiratrice, una ballerina che sogna di fare l'attrice e che è disposta a tutto pur di arrivare, ma che in fondo si innamora anche del protagonista Jep Gambardella (Toni Servillo). A Tgcom24 Giorgia Ferrero racconta il suo personaggio, che "non ama solo il potere", e confessa: "La scena più bella? Un bacio focoso con Servillo, spero che Paolo non la abbia tagliata". Ne "La Grande Bellezza" , l'unico film italiano in concorso a, diinterpreta, una ballerina che sogna di fare l'attrice e che è disposta a tutto pur di arrivare, ma che in fondo si innamora anche del protagonista). Aracconta il suo personaggio, che "non ama solo il potere", e confessa: "La scena più bella? Un bacio focoso con Servillo, spero che Paolo non la abbia tagliata".

Giorgia, raccontaci il tuo ruolo ne "La grande Bellezza"...

Vesto i panni di Donna Ammiratrice, una ragazza che fa parte dell'harem del protagonista che vive tra mondanità e cultura, e che però non ama solo il potere. Anzi. Vuole conquistare Jep, vuole essere cambiata da lui, lo ama veramente.



Come ti sei trovata con Servillo sul set?

Per me è stato un onore. Oltre ad essere un grande attore, dal quale si può solo imparare, è anche un uomo di altri tempi. Umile, rispettoso. Durante le pause non l'ho mai visto col telefonino in mano. Poi noi abbiamo girato una scena molto passionale, un bacio focoso. Paolo mi ha chiesto di essere, diciamo, travolgente, abbiamo improvvisato, e Toni è stato fantastico. Non ho visto il film montato, spero che la scena non sia stata tagliata.



E l'incontro con Paolo Sorrentino (dopo aver lavorato con Daniele Costantini e Maurizio Sciarra)?

Mi sono proposta io tramite la mia agente. E dopo tre provini mi ha scelto. E' stata una grande emozione. E' un regista visionario, che cura tutto nei minimi particolari ma che improvvisa molto. Ed è bellissimo lavorare così.



Cosa ti rimarrà di questo film?

La potenza della fotografia, ho rivisto una scena e mi sono commossa.



A 35 anni fatto tanta gavetta, tanto teatro e cinema d'autore, e la tv?

Non voglio fare la snob, ma la guardo poco e poco mi interessa. Lo so che dà tanta popolarità, ma non è nei miei progetti...



A proposito di progetti, un regista con il quale ti piacerebbe lavorare?

Marco Bellocchio... Con Sorrentino ho realizzato un sogno, e mi piace continuare a sognare.

