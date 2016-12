Beyoncé, regina e mamma bis travolge Milano

foto LaPresse Correlati I MILLE LOOK SUL PALCO 13:45 - Mancava da 5 anni in Italia e Beyoncé ha deciso di tornare proprio al MediolanumForum di Assago (MI) sold out per ricordare che è ancora lei la regina dell'r&b. La scaletta del The Mrs. Carter World Tour è ricca di successi, dieci cambi d'abito e fuochi d'artificio. Dall'America un rumors: la cantante è di nuovo incinta e sul palco appaiono due carrozzine per bebé. Oltre venti canzoni per un'ora e tre quarti di show hanno trascinato i fan. - Mancava da 5 anni in Italia eha deciso di tornare proprio al MediolanumForum di Assago (MI) sold out per ricordare che è ancora lei la regina dell'r&b. La scaletta delè ricca di successi, dieci cambi d'abito e fuochi d'artificio. Dall'America un rumors: la cantante è di nuovo incinta e sul palco appaiono due carrozzine per bebé. Oltre venti canzoni per un'ora e tre quarti di show hanno trascinato i fan.

Un filmato su un enorme schermo rettangolare proietta le guglie del Duomo di Milano, poi appare Beyoncé regina dell'800 con damigelle e ballerini mentre riceve la corona. Sul palco in un secondo momento si materializzano le damigelle e da una botola ecco lei, la regina dell'r&b. Tanti gli effetti speciali che per ogni situazione dello show hanno ricreato atmosfere da videoclip con rara perfezione tecnica. Da notare la cascata di fuochi d'artificio d'oro sul finale di "End Of Time". "If I Were A Boy" è stata completamente stravolta nell'arrangiamento con batteria, basso e venatura di chitarra elettrica in mash up con "Beetersweet Symphony" dei Verve. Beyoncé con "Get Me My Bodied", "Baby Boy" e "Diva" fa alzare le mani del MediolanumForum con il corpo di ballo. Alle spalle pannelli neri e bianchi per ricreare effetti visivi d'impatto. Ovviamente Beyoncé per quasi tutto il tempo ha i capelli mossi dal vento ma è una delle sue caratteristiche stilistiche.



Durante "Naughty Girl" sbuca fuori da un separè, come fosse in un night club, sensualissima tra le fiamme e le ballerine. Ad illuminarla una luce rossa. In "Party" il palco si trasforma in Las Vegas con ventagli di piume e abiti ricamati. Non potevano mancare le efficaci ballatone come "I Care" e "I Miss You" con il led alle spalle in bianco, dove appaiono le parole della canzone e le sagome dei ballerini attorno a Beyoncé che ballano e svaniscono come inchiostro. Energia pura "Schoolin' Life" degna erede della Motown. Poi appare sul pianoforte per l'intensa ballad "1+1". A sorpresa la cantante attraversa il palco per posizionarsi su un palchetto centrale al parterre e cantare l'immancabile "Irreplaceable".



Finale esplosivo omaggio all'Africa e compaiono due carrozzine su "Grown Woman" tra coriandoli d'oro. Messaggio subliminale per la prossima gravidanza? Viene proiettato anche un filmato in cui riassume tutto ciò che l'artista che ha fatto in un anno dall'inno nazionale per Obama al Superbowl. Mash up efficace con l'omaggio a Whitney Houston "I Will Always Love You" e "Halo". Unica "pecca" le assenze della potente "Listen" e "Survivor" delle Destiny's Child nella setlist. Insomma Beyoncé non delude le aspettative e il suo show con una band tutta al femminile e undici ballerini è di altissima qualità. C'è ora da capire, se le voci sempre più insistenti della gravidanza venissero confermate, se il tour proseguirà. Intanto i fan italiani sono stati fortunati e hanno accolto Beyoncé con ovazioni ripetute per tutto il tempo dello spettacolo. Ad applaudire la cantante c'erano in tribuna Victoria Cabello, Alessandro Cattelan, Alessandra Amoroso e Ilary Blasi.

Andrea Conti