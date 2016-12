Amber Le Bon: buon sangue non mente

- Amber Le Bon, top model in ascesa, ha seguito le orme della madre, la bellissima modella anni '80, Yasmin Parvaneh, e dal padre, il mitico Simon Le Bon dei Duran Duran, ha ereditato la passione per la musica. La figlia d'arte si racconta al settimanale "Grazia" mostrandosi, nonostante tutto, dolce, semplice e quasi "normale". Amber, 23 anni, adora il suo lavoro, le piace farsi coccolare, mangia sano, ed è fiera dei suoi genitori.

Quando era una bambina andava ai concerti dei Duran Duran, si mischiava tra le fan ed urlava il nome di suo padre. Oggi condivide con la madre i problemi di lavoro e dice: "E' fantastico avere una madre che ha successo nella tua stessa professione". La cosa che le piace di più della sua carriera è "poter scegliere ed indossare i più bei vestiti del mondo" ma spiega che quando viaggia si sente "abbandonata e sola". Ha appena comprato una casa tutta sua a Londra dove andrà a vivere con un'amica e dice che di sera le piace stare in casa e guardare film in dvd con i suoi amici.

Mai diva, mai icona sovraesposta, è diventata il volto nuovo degli store americani passando per Moschino, Alberta Ferretti e la linea di shampoo Pantene ed è appena stata scelta da Katharina Hamnett come immagine ufficiale delle sue collezioni. E' diplomata in musica (le piace suonare il pianoforte, in particolare Chopin), storia dell'arte e fotografia. Nel 2009 è stata proclamata la più sexy tra le figlie di celebrities. Come suo padre è molto impegnata con la charity perchè, dice "Penso sia nostro dovere aiutare chi sta peggio di noi".