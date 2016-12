Radio Italia, festa con Amoroso e Ramazzotti

foto Ansa Correlati MILANO, TUTTI IN PIAZZA CON RADIO ITALIA 09:40 - Per il secondo anno consecutivo piazza Duomo di Milano ha accolto 50mila spettatori accorsi per "RadioItaliaLive - Il Concerto". Sul palco undici Big della musica dagli applauditissimi Mengoni e Amoroso (unica donna del cast) alle star internazionali Eros Ramazzotti e Zucchero. Il patron di Radio Italia Mario Volanti dà appuntamento al prossimo anno. - Per il secondo anno consecutivo piazza Duomo di Milano ha accolto 50mila spettatori accorsi per "RadioItaliaLive - Il Concerto". Sul palco undici Big della musica dagli applauditissimi Mengoni e Amoroso (unica donna del cast) alle star internazionali Eros Ramazzotti e Zucchero. Il patron di Radio Italia Mario Volanti dà appuntamento al prossimo anno.

E' stato proprio Zucchero ad aprire la serata ed ha cantato "Guantanamera", "Baila" e "Vedo Nero" accompagnato da sensualissime ballerine cubane. Poi è arrivato un altro pilastro della musica italiana nel mondo Eros Ramazzotti che ha proposto "Dove c'è musica", "Una angelo disteso al sole", "Più bella cosa" e a sorpresa ha intonato "Adesso tu". "Sia Eros sia Zucchero hanno da tempo fissato uno spazio nel loro tour per poter essere presenti alla serata", ha spiegato Volanti.



Applausi anche per uno dei cantautori più bravi della musica italiana, Cesare Cremonini che ha cantato "Il Comico", il singolo "La nuova stella di Broadway" e il grande successo del periodo Lunapop "50 Special". Marco Mengoni è stato abbracciato dal boato dei suoi numerosi fan durante "In un giorno qualunque", "#prontoacorrere" e il brano più venduto della classifica dei singoli nonché vincitore del Festival di Sanremo "L'essenziale". Una consacrazione per il cantante che si appresta a girare l'Italia in tour ma anche a partecipare all'imminente Eurovision Song Contest. Poi è apparso Raf con "Le ragioni del cuore", "Infinito" e "Il battito animale". Alessandra Amoroso è stata la regina della serata, unica donna del cast di undici artisti. La cantante ha proposto le sue hit "Immobile", "Urlo e non mi senti" e "Ciao", in attesa di pubblicare il nuovo album a settembre. Sempre Alessandra ha accompagnato Luca e Paolo nell'omaggio a Jannacci e Califano tra "Vengo anch'io" e "Tutto il resto è noia".



Via via si sono esibiti gli altri artisti come gli Stadio ("I nostri anni", "Sorprendimi" e "Chiedi chi erano i Beatles") e Antonello Venditti ("Unica", "In questo mondo di ladri", "Benvenuti in paradiso"). Il re del rap Fabri Fibra ha proposto "Tranne te", "Ring Ring" e "Pronti partenza e via". Penultimo Nek con "Almeno stavolta", "Congiunzione astrale" e "Lascia che io sia" infine chiusura d'effetto coi Negramaro ("Una storia semplice", "Mentre tutto scorre" e "Nuvole e lenzuola"). Insomma un concertone d'effetto e gratis a favore di chi ama la musica e in un momento di crisi come questo è un segnale importante.

Andrea Conti