Mariah Carey bomba sexy in "#Beautiful"

foto Da video Correlati SEMPRE PIU' SENSUALE 09:22 - E' il momento d'oro di Mariah Carey che reduce dalla fortunata edizione di "American Idol" nei panni di giudice, i battibecchi con Nicki Minaj sono perle cult televisive, ha lanciato il nuovo video "#Beautiful" in duetto con il produttore e cantante Miguel. Mariah è tornata più in forma che mai. Prima sexy in moto e poi con movenze sinuose con una sottana di seta la cantante è pronta per un nuovo cammino artistico. - E' il momento d'oro diche reduce dalla fortunata edizione di "" nei panni di giudice, i battibecchi consono perle cult televisive, ha lanciato il nuovo video "" in duetto con il produttore e cantante. Mariah è tornata più in forma che mai. Prima sexy in moto e poi con movenze sinuose con una sottana di seta la cantante è pronta per un nuovo cammino artistico.

"Una nuova era è iniziata" ha avuto modo di dichiarare la cantante che in questo modo cerca di sondare il terreno per il suo ritorno discografico lanciando prima "Almost Home" dalla colonna sonora de "Il grande e potente Oz" e poi il duetto con Miguel. A dire il vero in "#Beautiful" Mariah non canta moltissimo ma quanto basta per convincere per un ritorno a sonorità squisitamente r&b con venature pop. Gli ingredienti poi dei primi suoi successi. Sul disco ancora vige il segreto assoluto ma c'è da scommettere che spunterà dopo l'estate. "#Beautiful" si candida a diventare tormentone.