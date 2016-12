Cinema in lutto, è morta Rossella Falk

foto Ansa Correlati Fu musa di Fellini e Visconti 13:14 - E' morta oggi a Roma Rossella Falk. Nata nella capitale 86 anni fa, fu attrice prediletta da Fellini e da Visconti, musa ispiratrice delle commedie di Giuseppe Patroni Griffi e di Diego Fabbri, compagna d'arte di Romolo Valli e Giorgo De Lullo. E' stata definita la Greta Garbo italiana. I funerali si terranno il 7 maggio alle ore 15.30 nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo - E' morta oggi a Roma Rossella Falk. Nata nella capitale 86 anni fa, fu attrice prediletta da Fellini e da Visconti, musa ispiratrice delle commedie di Giuseppe Patroni Griffi e di Diego Fabbri, compagna d'arte di Romolo Valli e Giorgo De Lullo. E' stata definita la Greta Garbo italiana. I funerali si terranno il 7 maggio alle ore 15.30 nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo

Figlia di un colonnello, Rosellina Falzacappa (questo il vero nome) si formò all'Accademia d'Arte Drammatica. De Lullo, Buazzelli, Manfredi, Sbragia, Ferzetti furono tra i suoi compagni di formazione. Debuttò con Orazio Costa, regista e grande maestro di recitazione; si affermo' sotto l'ala autoritario di Luchino Visconti, raggiungendo il suo posto unico nell'olimpo della scena accanto a Giorgio De Lullo e Romolo Valli e agli altri della Compagnia dei Giovani.



Ma oltre a questo formidabile percorso teatrale ci sono le frequenti incursioni nel cinema, tutte di elevata qualità, a cominciare dalla partecipazione a 'Otto e mezzo' di Fellini. La sua ultima interpretazione è stata in 'Non ho sonno' di Dario Argento (2000).



La camera ardente è prevista per tutta la giornata di oggi a Roma, nel foyer del Teatro Eliseo dalle 12 alle 19. ''Oggi per l'Eliseo e per tutto il teatro italiano - commenta Massimo Monaci direttore artistico dell'Eliseo - è un giorno di grande dolore. Insieme a tutti i collaboratori e al consiglio di amministrazione voglio esprimere le più profonde condoglianze alla famiglia della signora Falk e a tutte le persone che l'hanno amata. Ci tengo a darle un ultimo ringraziamento per aver contribuito in modo decisivo a rendere grande la storia del Teatro Eliseo''.



Dal 1981 al 1997 la Falk è stata direttore artistico del Teatro Eliseo di Roma insieme a Giuseppe Battista e Umberto Orsini. Sul palcoscenico dell'Eliseo nel 2009 è stata protagonista dello spettacolo Est Ovest, scritto e diretto da Cristina Comencini