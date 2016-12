Lindsay Lohan tra le valigie per il rehab

foto Instagram Correlati QUANTI ECCESSI! 11:57 - Lindsay Lohan ha fatto le valigie per entrare in rehab per l'ennesima volta. L'attende un ricovero di 90 giorni. Dopo il suo sesto arresto, la Lohan ha deciso di evitare il carcere accettando di trascorrere tre mesi in una clinica di riabilitazione. ha fatto le valigie per entrare in rehab per l'ennesima volta. L'attende un ricovero di 90 giorni. Dopo il suo sesto arresto, la Lohan ha deciso di evitare il carcere accettando di trascorrere tre mesi in una clinica di riabilitazione.

Dopo la riabilitazione, all'attrice spetteranno 30 giorni di lavoro in una comunità e 18 mesi di terapia psicologica. Lindsay ha immortalato il momento del trasferimento in clinica con uno scatto su Instagram in cui è immersa da scatole e valigie di enormi dimensioni. Quanto resisterà?