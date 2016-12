E' morta Anna Proclemer, regina del teatro

foto LaPresse Correlati Anna Proclemer, addio a una grande attrice 11:05 - La grande attrice Anna Proclemer è morta serenamente in casa a Roma nella notte. Avrebbe compiuto 90 anni il 30 maggio. Era nata a Trento nel 1923. Ne ha dato notizia la figlia, Antonia Brancati. - La grande attrice Anna Proclemer è morta serenamente in casa a Roma nella notte. Avrebbe compiuto 90 anni il 30 maggio. Era nata a Trento nel 1923. Ne ha dato notizia la figlia, Antonia Brancati.

E così, oggi è un giorno di lutto per il mondo dell'arte, che piange una delle sue più grandi protagoniste.



A teatro - Grande interprete di teatro, Anna Proclemer debuttò nel 1942 in Nostra Dea di Massimo Bontempelli con il Teatro dell'Università di Roma. Durante la guerra recita con il Teatro delle Arti di Anton Giulio Bragaglia, in seguito con la compagnia dell'Idi, la compagnia Pagnani-Cervi e quella di Ricci. Lavora poi con Vittorio Gassman e Luigi Squarzina al Teatro d'Arte e, ancora, al Piccolo Teatro di Milano diretta da Giorgio Strehler.



Proclemer sul grande schermo - Al cinema è protagonista di circa 15 film, ma ne interpreta diversi altri da comprimaria. Negli ultimi anni era stata voluta da Ferzan Ozpetek per Magnifica presenza (uscito l'anno scorso) e da Vincenzo Salemme in No problem, del 2008. Sul grande schermo è stata anche la voce di Yvonne Sanson, scelta da Alberto Lattuada, in Il delitto di Giovanni Episcopo, di Anne Bancroft in Anna dei miracoli, interpretandone successivamente il ruolo in una famosa riduzione televisiva del 1968, di Greta Garbo nei ridoppiaggi degli anni '50 di Grand Hotel (1932) e Anna Karenina (1935).



La vita sentimentale - Nel 1946 sposa lo scrittore Vitaliano Brancati, dal quale ha la figlia Antonia, che oggi ha dato notizia della sua scomparsa. Brancati scrive per lei il testo teatrale La governante. I due si separano nel 1954, poco prima della morte di lui. Due anni dopo, con Giorgio Albertazzi dà vita a un lungo sodalizio artistico e sentimentale. Al suo fianco è la sua prima apparizione televisiva, tre anni dopo nello sceneggiato televisivo L'idiota, cui fanno seguito molte altre, soprattutto in riduzioni di spettacoli teatrali.



Nel suo repertorio ci sono testi di Pirandello, di George Bernard Shaw, di Lillian Hellman e di D'Annunzio. Nel 2011 le viene assegnato il premio Alabarda d'oro alla carriera per il teatro.