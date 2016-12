Selvaggia-Asia, scontro sul ricovero di Morgan

foto LaPresse Correlati RICOVERO E SILENZIO 10:30 - Tutto è iniziato con il Tweet di Selvaggia Lucarelli: "Morgan ricoverato da ieri all'ospedale di Monza. Pare mix di farmaci. Pare fosse molto aggressivo e confuso e sia stato difficile ricoverarlo". Poi Asia Argento, l'ex compagna di Morgan, non ci sta e attacca la Lucarelli: "vergognati, squallida tirapiedi". Da qui un botta e risposta infuocato. - Tutto è iniziato con il Tweet di: "Morgan ricoverato da ieri all'ospedale di Monza. Pare mix di farmaci. Pare fosse molto aggressivo e confuso e sia stato difficile ricoverarlo". Poi la conferma del ricovero , senza dettagli ulteriori, è arrivata dallo staff del cantautore. Ma, l'ex compagna di Morgan, non ci sta e attacca la Lucarelli: "vergognati, squallida tirapiedi". Da qui un botta e risposta infuocato.

"E' necessario avere l'intelligenza per capire che non si può speculare sullo stato di salute di un uomo che ama la vita e che, per tornare a vivere, ha deciso di prendersi cura di sé stesso", dice la nota diramata dallo staff di Morgan e forse tra queste righe c'è un riferimento diretto.



In risposta ad Asia, Selvaggia Lucarelli ha scritto prontamente: "Se si dice che ricoverano Hillary Clinton, Vasco, il Papa, Bruno dei Fichi D'India, Ferro, Belen, Berlusca, Mandela, Billie Joe, ok, ma Morgan no?". Ma la Argento replica: "Non sapevo fossi andata a letto anche con Hillary Clinton, Vasco, il Papa, i Fichi d'India, Ferro, Belen, Berlusca e Mandela". Selvaggia tenta di chiudere la questione ma con un piccolo refuso: "Invece di imbastite teatrini, rifletti su cosa hai condiviso tu con lui e su quanta parte hai avuto in questa infelice deriva". Evidentemente la conduttrice e opinionista fa riferimenti a fatti precisi, d'altronde ha avuto un flirt proprio con Morgan qualche tempo fa.



Asia chiude la partita: "Impara a scrivere correttamente, poi prova a ricontattarmi. Analfabeta" con un piccolo video girato con Vine in cui con la figlia Anna Lou canta una strofa che non lascia dubbi: "Look inside of your soul bitch".