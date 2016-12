Morgan ricoverato per intossicazione

foto Olycom Correlati DROGA, RINVIO A GIUDIZIO PER MORGAN

15:11 - Nuovi guai di salute per Marco Castoldi in arte Morgan. Il cantante è stato ricoverato venerdì all'ospedale di Monza per una intossicazione, probabilmente causata da un abuso di farmaci. La notizia è stata lanciata da Selvaggia Lucarelli attraverso la sua pagina Facebook e poi confermata da alcune fonti locali. Martedì scorso Morgan aveva partecipato ai funerali di Enzo Jannacci.

Secondo la Lucarelli, pare che l'ex leader dei Bluvertigo "fosse molto aggressivo e confuso e sia stato difficile ricoverarlo". Intanto lui, dal suo sito ufficiale chiede di "essere rispettato" e afferma: "Non si può speculare sullo stato di salute di un uomo che ama la vita".



"Marco Castoldi, meglio noto come Morgan, ha deciso di liberarsi dei suoi demoni e chiede di farlo senza essere, per l'ennesima volta, insultato, denigrato, deriso e strumentalizzato. Vuole solo essere trattato come un essere umano e, come tale, essere rispettato" scrive. E ancora: "E' necessario avere l'intelligenza per capire che non si può speculare sullo stato di salute di un uomo che ama la vita e che, per tornare a vivere, ha deciso di prendersi cura di sé stesso per riuscire ancora a fare quello che sa fare meglio di chiunque altro: trasferire alla gente la passione e l'amore per la musica, ma lui direbbe 'per la vita'".