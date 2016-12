Nek a San Francisco tra amore e astri

foto Ufficio stampa Correlati GUARDA CONGIUNZIONE ASTRALE

LA COVER DEL CD 13:43 - Nek presenta in anteprima esclusiva a Tgcom24 il nuovo video di "Congiunzione astrale", girato a San Francisco per la regia di Marco Salom. Le immagini raccontano la storia di Kim e Jason, due ragazzi che si incontrano per una "congiunzione astrale". Il singolo anticipa la pubblicazione di "Filippo Neviani" (vero nome di Nek), l'11esimo album in studio che verrà pubblicato il 16 aprile ed esce a quattro anni di distanza da "Un'altra direzione". presentail nuovo video di "", girato a San Francisco per la regia di Marco Salom. Le immagini raccontano la storia di Kim e Jason, due ragazzi che si incontrano per una "congiunzione astrale". Il singolo anticipa la pubblicazione di "Filippo Neviani" (vero nome di Nek), l'11esimo album in studio che verrà pubblicato il 16 aprile ed esce a quattro anni di distanza da "Un'altra direzione".

Dunque la storia del videoclip ruota attorno a Jason, un musicista che cerca un miglior destino e forse l’amore. Kim, invece, se ne è andata alla ricerca di se stessa a causa di una grande delusione sentimentale e sono mesi che non dà notizie di sé a nessuno. Nel vide Nek, attraverso un playback ambientato nelle suggestive strade di San Francisco, sarà il narratore di quanto realmente accaduto a Jason e Kim. I due protagonisti si trovano negli stessi posti ma senza mai incontrarsi e infine, per un'inesorabile congiunzione astrale, dopo una serie disincronicità mancate per un attimo, finiranno per congiungersi. Da quel momento le loro vite, che sembravano irrisolte, si uniranno e cambieranno per sempre.



Nek ha venduto oltre otto milioni di dischi in tutto il mondo lungo 22 anni di carriera. E'è confermata dalla sua presenza nella top 10 degli artisti più seguiti su Spotify, mentre la sua pagina Facebook ha superato i 70mila fan.



TRACKLIST 1. Hey Dio 2. Congiunzione Astrale 3. Dentro L’Anima 4. La Metà Di Niente 5. Soltanto Te 6. Io No Mai 7. Uno Come Me 8. Verrà Il Tempo 9. Dammi Di Più 10. Il Mondo Tra Le Mani