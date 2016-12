Razzie, i premi ai peggiori: "trionfa" Twilight

foto Getty Correlati OSCAR, TESTA A TESTA TRA "ARGO" E "LINCOLN"

In attesa degli Oscar che saranno assegnati dall'Academy nella notte, sono arrivati i tradizionali Oscar al contrario, ovvero i "Razzie" assegnati ai peggiori dell'anno. Dominatore indiscusso "Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 2", insignito con sei "pernacchie", tra cui quella per il peggior film. Kristen Stewart peggior attrice ma non per "Twilight" ma per "Biancaneve e il cacciatore"

Un premio ormai istituzionale quasi quanto quello dei fratello maggiori, al punto da essere giunto alla 33.ma edizione. Che la seconda parte del capitolo di chiusura di "Twilight" non fosse stata proprio apprezzata dalla critica lo si era già capito, ma ora c'è l'ufficialità. Peggior film, peggior cast, peggior attore non protagonista (Taylor Lautner), peggior coppia sullo schermo (Lautner e Mackenzie Foy), peggior regista (Bill Condon) e peggior sequel.



Quella di Kristen Stewart sembra la classica ciliegina sulla torta: la protagonista della saga infatti è riuscita ad accaparrarsi il premio come peggior attrice anche in un altro contesto. Si salva Robert Pattinson solo perché battuto sul filo di lana da Adam Sandler, peggiore attore protagonista in "Indovina perché ti odio".



Questo è un altro film di quelli da dimenticare visto che si è portato a casa anche la pernacchia per la peggior sceneggiatura. Infine poco felice il debutto da attrice di Rihanna: per il suo ruolo in "Battleship" è stata premiata come peggior non protagonista.