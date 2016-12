In clinica il porno-attore Rom Jeremy

foto Ap/Lapresse Correlati LEGGE PER IL PORNO SICURO

In pericolo di vita il porno-attore americano Ron Jeremy, tenuto sotto osservazione in una clinica di Los Angeles dopo che gli è stato diagnosticato un aneurisma cardiaco. Il suo manager Mike Esterman ha dichiarato a "TMZ" che Ron avrebbe guidato da solo fino all'ospedale, dopo aver avvertito alcuni forti dolori al petto. I dottori lo avrebbero immediatamente ricoverato in terapia intensiva, in attesa dell'intervento chirurgico.

Ancora da chiarire le cause che avrebbero causato la crisi cardiaca del famoso porno-attore americano, protagonista di oltre 2.000 film hard ma non solo. Jeremy è noto infatti per aver partecipato a film "normali" ed è comparso anche in alcuni video musicali come "No Tengo Dinero" dei Los Umbrellos (1998) e nel tormentone estivo "Sexy and I Know It" (2011) del duo LMFAO.



La porno-star, 59 anni, si è recentemente schierato contro la "Measure B", la legge di Los Angeles (approvata lo scorso 6 novembre) che obbliga l'uso del preservativo sui set a luci rosse. Qualche settimana prima del voto, insieme alla collega Tera Patrick, aveva infatti chiarito la sua posizione, spiegando il forte impatto negativo sull'industria pornografica ameicana e minimizzando i rischi per la salute degli attori.