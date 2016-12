Ferro è il re degli album più venduti nel 2012

foto Ufficio stampa 12:17 - Tiziano Ferro con "L'amore è una cosa semplice", pubblicato nel 2011, conquista la vetta nella classifica ufficiale Fimi/GfK degli album più venduti nel 2012 posizionandosi davanti a "21" di Adele. Al primo posto dei dvd c'è "Campovolo 2.0" e primo tra i singoli è Michel Telò con "Ai seu te pego". con "", pubblicato nel 2011, conquista la vetta nella classifica ufficiale Fimi/GfK degli album più venduti nel 2012 posizionandosi davanti a "21" di. Al primo posto dei dvd c'è "" e primo tra i singoli ècon "Ai seu te pego".

Ottima posizione per Eros Ramazzotti che con "Noi" èterzo nonostante sia stato uno degli ultimi album pubblicati nel 2012. Questo vuol dire che in termini commerciali l'accoglienza è stata più che positiva. Al quarto posto c'è Biagio Antonacci con "Sapessi dire no", seguito dal recentissimo "Backup" il best Of di Lorenzo Jovanotti, sesta posizione per "La sesion cubana" di Zucchero mentre al settimo c'è la boyband del momento One Direction con "Take Me Home", Emma Marrone è all'ottavo posto con "Sarò libera" seguita da Laura Pausini con "Inedito" e in decima posizione si attesta "L'altra metà del cielo" di Vasco Rossi. Dunque sono otto su dieci gli artisti italiani a dominare la top ten degli album.



Il re dei singoli del 2012 è Michel Telò, in seconda posizione c'è l'altro tormentone "Balada" di Gusttavo Lima e al terzo "Il pulcino Pio". Gotye con Kimbra è in quarta posizione con "Somebody That I Used To Know" mentre l'Italia entra al quinto posto con la ballad "La Notte" di Arisa, seguito da "Ma chérie" e "Call Me Maybe", all'ottavo c'è "Titanium" di David Guetta e al nono "One Day/Reckoning Song". Chiude la classifica "Distratto" della penultima vincitrice di "X Factor" Francesca Michielin.