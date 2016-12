- La Bieber fever poteva costare cara a qualche fan che aveva deciso di tagliarsi le vene per il giovanissimo cantante canadese. Su un forum di 4Chan, sito noto per le maglie larghe della sua moderazione, un utente anonimo ha postato una discussione dal titolo “far sì che alcune ragazzine si taglino i polsi”.

In risposta alla discussione, qualcuno ha scritto: “Iniziamo una campagna per far sì che le ragazzine si taglino le vene”. L’iniziativa, secondo altri resoconti, sarebbe invece nata dopo che Bieber è stato scoperto mentre si fumava una canna in una stanza d’albergo.

La discussione su 4Chan è stata cancellata, ma almeno quattro utenti di Twitter hanno postato foto insanguinate in cui mostravano la loro dedizione al cantante canadese. La risposta del social network, però, è stata molto dura e, in breve, l’hashtag #CutForBieber è diventato una parodia di chi, per davvero o per finta, ha postato le foto dei propri avambracci coperti di sangue.