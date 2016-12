Dalla Nannini a Lady Gaga, un 2013 di musica

foto Ufficio stampa 10:28 - Da Gianna Nannini a Renato Zero, dai Modà a Fabri Fibra, il 2013 si annuncia ricco di sorprese musicali. E se Alessandra Amoroso non ha ancora sciolto le riserve facendo solo intendere che collaborerà con Tiziano Ferro, altri artisti come Pino Daniele, Mario Biondi e i Litfiba hanno già annunciato i nuovi album. Senza dimenticare le star internazionali, con Beyoncé, Depeche Mode, Cher e Lady Gaga che sono pronti a tornare in campo. - Da, dai, ilsi annuncia ricco di sorprese musicali. E senon ha ancora sciolto le riserve facendo solo intendere che collaborerà con, altri artisti comee ihanno già annunciato i nuovi album. Senza dimenticare le star internazionali, conche sono pronti a tornare in campo.

La Nannini torna il 15 gennaio con "Inno" di cui il primo singolo "La fine del mondo" è già una hit radiofonica. A febbraio sarà invece il turno di Fabri Fibra con "Guerra e Pace" in cui il rapper racconta l'Italia di oggi.



Atteso anche l'album "Gioia" dei Modà che arriverà durante la settimana del festival di Sanremo (in quei giorni - dal 12 al 16 febbraio - arriveranno anche i cd di Marco Mengoni, Annalisa e Chiara, l'ultima vincitrice di "X Factor"). Renato Zero sarà uno dei protagonisti indiscussi del 2013 con un nuovo album prodotto da Trevor Horn. Grande ritorno anche per i Baustelle con "Fantasma", Pino Daniele con "Tutta n'ata Storia - vai mo' - Live in Napoli", Mario Biondi e i Litfiba.



Ma anche le grandi star internazionali si preparano a far conoscere i loro nuovi lavori: il 3 febbraio Beyoncé, protagonista del Super Bowl, lancerà un nuovo singolo, e ancora Depeche Mode, Mariah Carey, Bon Jovi, Eminem, U2, Katy Perry e Cher, che duetterà con Lady Gaga, che a sua volta lancerà "Artpop". E, come sempre, lascerà il segno.