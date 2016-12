Ubriaco in moto, arrestato Depardieu

come Miglior attore nel 1990 per il film "Cyrano de Bergerac" sono davvero lontani.

Solo qualche mese fa l'artista 63enne che ha recitato in più di 150 film ha fatto parlare di sè dopo aver urinato nel corridoio di un aereo prima che decollasse da Parigi per Dublino, da cui poi è stato fatto scendere. Nel 1999, sempre alticcio, era finito in questura dopo per aver dato in escandescenze e aver distrutto un'auto in sosta.Mentre l'anno prima aveva avuto un altro incidente in moto: era alla guida con un tasso alcolemico 5 volte superiore al livello legale e in quella circostanza aveva riportato lesioni al volto e a una gamba. Dopo una infanzia difficile e il grande dolore per la perdita del figlio Guillaume di 37 anni nel 1998, Depardieu non riesce proprio ad archiviare gli eccessi. Il grande successo che l'ha reso una delle star più popolari del mondo del cinema e la nomina all'Oscar