Giallo sul nuovo hard della Tommasi

foto Facebook Correlati LE ULTIME FOTO DA FACEBOOK 15:03 - E' mistero (e anche tanta confusione) attorno al nuovo film hard di Sara Tommasi. Il sito che dovrebbe distribuire il film è stato preso d'assalto nei giorni scorsi da gente a caccia del trailer, ma senza fortuna. In realtà dovrebbe essere disponibile tra qualche settimana ma pare si tratti solo di un montaggio di scene dal primo film. Intanto Sara dice: "Mi hanno sfruttata ma ora sto meglio". - E' mistero (e anche tanta confusione) attorno al nuovo film hard di Sara Tommasi. Il sito che dovrebbe distribuire il film è stato preso d'assalto nei giorni scorsi da gente a caccia del trailer, ma senza fortuna. In realtà dovrebbe essere disponibile tra qualche settimana ma pare si tratti solo di un montaggio di scene dal primo film. Intanto Sara dice: "Mi hanno sfruttata ma ora sto meglio".

Da mesi Sara è al centro di gossip, polemiche, notizie scandalistiche e quant'altro. E' bastato il diffondersi dell'uscita di un secondo film hard dopo quello distribuito l'estate scorsa (con strascico di accuse e controaccuse) per scatenare i fan alla caccia.



In realtà il film non è ancora disponibile e sul sito che dovrebbe distribuirlo è segnalato un generico "disponibile a breve", senza date di pubblicazione. Ma qualcuno sostiene che in realtà non si tratti di nulla di nuovo, ma solo di un collage e un rimontaggio di scene viste nel primo film, tutt'al più integrate da qualche scarto di lavorazione.



Sarà davvero così? Possiamo scommettere che nelle prossime settimane si parlerà ancora più volte di questa nuova "opera". Intanto Sara è stata ospite di Lorella Cuccarini, intervistata da Don Mazzi, raccontando della sua odissea al passato. "Mi hanno sfruttata ma adesso sto meglio - ha spiegato -. Ero sempre chiusa in casa, non mangiavo e non bevevo, mi vestivo male. Avevo perso la voglia di vivere. Non me ne accorgevo. E la notte ero sempre insonne. Delle persone hanno approfittato di me, sono stato poco serena ed ho trascorso un periodo in clinica".