Cesare Cremonini sbanca la sua Bologna

Cesare Cremonini mette a segno il sold out il 9 novembre al Paladozza della "sua" Bologna e raddoppia con la data del 17 novembre posticipando così la chiusura del tour "Cesare Cremonini Live 2012". Il cantautore è reduce da "Miss Italia" dove ha presentato in anteprima il nuovo singolo "Una come te". Simpatico il siparietto con il fidato bassista Ballo che ha indossato una coroncina durante l'esibizione.

"Il Comico (Sai che risate)" è risultato per quattro mesi consecutivi il brano più trasmesso dalle radio. "Una come te" è il secondo singolo estratto dall’ultimo disco di inediti “La Teoria dei colori”.



Continua parallelamente l’attività cinematografica di Cesare che quest’estate è stato ospite del Festival del Cinema di Locarno in veste di autore delle canzoni originali del film in concorso “I Padroni di casa” di Edoardo Gabbriellini, con Elio Germano, Valerio Mastandrea, e Gianni Morandi. Nel film, nelle sale dal 4 ottobre, compaiono due brani inediti di Cesare “Amor Mio” (interpretata nel film da Morandi e contenuto nell’ultimo disco di inediti “La Teoria dei Colori”) e “Lascia il sole” scritto insieme ad Alessandro Magnagnini.



Il 26 ottobre dal Palaolimpico di Torino partirà il “Cesare Cremonini Live 2012” che porterà Cesare ad esibirsi in 12 concerti nei più importanti palasport d’Italia. Queste le date: 26 ottobre Palaolimpico (Torino); 27 ottobre Mediolanum Forum (Assago); 30 ottobre 105 stadium (Genova); 3 novembre Palaevangelisti (Perugia); 4 novembre Obihall (Firenze); 6 novembre Palasport Forum (Pordenone); 7 novembre Gran Teatro Geox (Padova);9 novembre Paladozza (Bologna); 10 novembre 105 Stadium (Rimini); 13 novembre Palalottomatica (Roma); 15 novembre Palapartenope (Napoli); 17 novembre Paladozza (Bologna).