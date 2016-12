Vasco Rossi di fronte al pubblico dopo un anno Il concerto sul palco di una discoteca pugliese

Il re del rock italiano, che ha scelto la Puglia come sua seconda casa trascorrendovi le vacanze, ha cantato per 45 minuti di fronte a un pubblico di tremila persone. Nell’ultimo anno Vasco ha impiegato tempo ed energie su altri fronti come il matrimonio. Lo scorso 7 luglio ha infatti sposato Laura Schmidt, sua compagna da venticinque anni, con una cerimonia civile celebrata a Zocca, suo paese natale.

La serata è iniziata alle 20.30 con l'appuntamento per 250 persone del "Vasco fan club" e le band che hanno cominciato a intonare le sue canzoni. Alle 23 sono stati aperti i cancelli alle migliaia di persone in attesa da ore e c'è stata una vera e propria corsa alla conquista del posto più vicino al palco. A mezzanotte sono iniziate le danze con i pezzi remixati di Vasco. Un'ora più tardi il rocker è comparso sul palco con la classica mise: giubbotto in pelle e jeans.

Vasco ha cantato dieci canzoni, le prime tre solo con la sua chitarra. Il pubblico ha intonato gli storici pezzi e ballato con lui sulle notte di “I soliti”, “Vita spericolata” sino a “Albachiara”, che chiude come al solito i suoi concerti. Sulle note di “Sally” è comparso sul palco Max Solieri (storico partner chitarrista), che lo ha accompagnato per il resto del mini-concerto, mentre sui monitor scorrevano le immagini dei momenti più significativi della carriera di Vasco.

Da oggi i fans di tutta Italia sono in fibrillazione visto che la performance di ieri sera ha dato il via al ritorno del rocker sui palcoscenici.

Dopo di lui si è esibito alla consolle il figlio Davide Rossi che, come ultimo pezzo, ha remixato "Delusa". Una decina i dee-jay che hanno contribuito alla realizzazione di questa serata-tributo al re del rock nostrano, curata da Stefano Salvati, regista amico, e prodotta dalla Greenblu e Raffaella Tommasi per la Daimon Film, con la partecipazione di Laura Mars.

Dopo il mini-concerto, Vasco non ha lasciato la Puglia, che ha ormai eletto come seconda casa trascorrendovi un lungo periodo di vacanze. A Castellaneta Marina, del resto, aveva prenotato da tempo due suite, facendole arredare secondo i suoi gusti.

L'annuncio e la polemica. "Farò certamente un concerto per giugno 2013" aveva scritto di recente sulla sua pagina online. Qualche giorno prima, via Facebook, aveva ingaggiato una polemica sulla legalizzazione degli stupefacenti con il capo del Dipartimento antidroga del governo, Giovanni Serpelloni, rispondendo anche in maniera piccata a qualche suo fan che lo aveva criticato. Ma subito dopo Vasco era passato ad esaltare la terra che lo sta ospitando, la Puglia, annunciando "una grande festa" per l'8 settembre.

IL VIDEO AMATORIALE GIRATO DURANTE IL CONCERTO