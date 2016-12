Niccolò Fabi ricorda la figlia con bimbi e calcio

foto Ufficio stampa 12:32 - Si svolge il 30 agosto a Casale sul fiume Treja (Roma) la III edizione di "Parole di Lulù", voluta da Niccolò Fabi in onore della figlia scomparsa nel 2010. Una giornata intera dedicata ai bambini che si conclude col triangolare di calcio fra Nazionale Cantanti, Medici dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e i ragazzi della scuola calcio di Mazzano Romano per l'acquisto della prima unità mobile di circolazione extracorporea pediatrica in Italia. - Si svolge il 30 agosto a Casale sul fiume Treja (Roma) la III edizione di "", voluta dain onore della figlia scomparsa nel 2010. Una giornata intera dedicata ai bambini che si conclude col triangolare di calcio fra Nazionale Cantanti, Medici dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e i ragazzi della scuola calcio di Mazzano Romano per l'acquisto della prima unità mobile di circolazione extracorporea pediatrica in Italia.

Quest’anno la giornata è interamente dedicata ai bambini di tutte le età dalle 10 della mattina fino al tramonto, con animazioni, giochi e artisti di strada e si conclude con un triangolare di calcio.



Lo scopo dell’evento è raccogliere almeno 37mila euro per allestire un'ambulanza dedicata al trasporto dei piccoli in ECMO (extracorporeal membrane oxygenation), la prima in Italia.



L’ECMO è una tecnica che permette di sostituire le funzioni del cuore o del polmone (o di entrambi) “malati” o temporaneamente malfunzionanti in attesa del loro recupero dalla malattia. L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù effettua assistenza cardiorespiratoria tramite ECMO da più di 10 anni ed è attualmente Centro di riferimento per il Lazio per quel che riguarda l’assistenza cardio-respiratoria nel neonato e nel paziente pediatrico.



Dal 2010 è stato attivato al Bambino Gesù un gruppo di specialisti (ECMO Team) dedicati alla gestione di questa tipologia così complessa di pazienti. Il gruppo è costituito da anestesisti, cardiochirurghi, perfusionisti, infermieri e strumentisti in grado di effettuare assistenza vitale avanzata per i pazienti ricoverati presso il Bambino Gesù.



La Fondazione Parole di Lulù Onlus nasce nell’agosto 2010 ad opera di Niccolò Fabi e Shirin Amini e si occupa di promuovere progetti legati al mondo dell’infanzia attraverso il sostegno a strutture che tutelano la salute dei bambini e l’organizzazione di attività ludiche ed educative che ne accompagnino la crescita.