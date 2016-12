Tiziano Ferro regala un brano ad Alice

foto Ufficio stampa 13:33 - "Nata Ieri" segna il ritorno sulle scene musicali della cantautrice Alice. E' il primo singolo del nuovo album "Samsara" in uscita il 18 settembre e che arriva a otto anni di distanza da "Viaggio in Italia". Il brano è stato scritto da Tiziano Ferro, dal 25 agosto sarà disponibile su iTunes e su tutti i negozi digitali. - "" segna il ritorno sulle scene musicali della cantautrice. E' il primo singolo del nuovo album "" in uscita il 18 settembre e che arriva a otto anni di distanza da "". Il brano è stato scritto da, dal 25 agosto sarà disponibile su iTunes e su tutti i negozi digitali.

"Samsara" è prodotto da Steve Jansen, Francesco Messina e Marco Guarnerio, pubblicato da Arecibo sarà distribuito da Artist First e Believe Digital.



Alice, instancabile ricercatrice, ha creato "Samsara" realizzando e scegliendo accuratamente brani da lei scritti, così come canzoni di autori importanti e dal nome in alcuni casi inaspettato come Tiziano Ferro