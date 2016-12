Ramazzotti rompe il silenzio dopo tre anni

foto Ufficio stampa Correlati SEMPRE INNAMORATO 16:01 - A tre anni di distanza da "Ali e radici" molte cose sono cambiate nella vita di Eros Ramazzotti. L'amore per la compagna Marica Pellegrinelli da cui ha avuto la seconda figlia Raffaela Maria, chiamata così in onore della madre, una nuova casa discografica (Universal Music) e ora arriva un nuovo album. Il cantautore torna il 13 novembre con un nuovo progetto discografico. - A tre anni di distanza da "Ali e radici" molte cose sono cambiate nella vita di Eros Ramazzotti. L'amore per la compagna Marica Pellegrinelli da cui ha avuto la seconda figlia Raffaela Maria, chiamata così in onore della madre, una nuova casa discografica (Universal Music) e ora arriva un nuovo album. Il cantautore torna il 13 novembre con un nuovo progetto discografico.

L'album, ricco di inediti, sarà distribuito contemporaneamente in Italia e in tutto il mondo.



In questi anni il cantautore ha ascoltato molti provini anche di altri autori e cantautori, cercando sempre sound per nuove strade artistiche da percorrere.



Eros ha chiamato vicino a sé anche l'autore Luca Chiaravalli con cui ha lavorato, tra l'altro, in "Ali e radici" e "Stile libero" curando anche "Inevitabile" il duetto con Giorgia. Dei contenuti nel nuovo album - prodotto da Radiorama, l'etichetta di Eros - ancora non si sa nulla di dettagliato ma da più parti si vocifera di una collaborazione importante a livello internazionale.