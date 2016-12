Capitan 'Fede' Poggipollini benedice i The Sun

foto Da video Correlati UN INCONTRO MAGICO 10:49 - Federico Poggipollini, storico chitarrista di Ligabue ha collaborato alla realizzazione di tre brani di "Luce", il nuovo album della christian rock band The Sun. "Sono ragazzi freschi, carichi e semplici con cui mi è piaciuto suonare. - dice 'Capitan Fede', come viene soprannominato dai fan di Liga - Ho trovato subito un buon feeling e abbiamo collaborato su più di un brano. Hanno un bel sound e degli incisi micidiali, come in Onda Perfetta". , storico chitarrista die ha collaborato alla realizzazione di tre brani di "", il nuovo album della christian rock band. "Sono ragazzi freschi, carichi e semplici con cui mi è piaciuto suonare. - dice 'Capitan Fede', come viene soprannominato dai fan di Liga - Ho trovato subito un buon feeling e abbiamo collaborato su più di un brano. Hanno un bel sound e degli incisi micidiali, come in Onda Perfetta".

Una collaborazione d’eccezione per i giovani vicentini Francesco Lorenzi (voce e chitarra), Riccardo Rossi (batteria), Matteo Reghelin (basso) e Gianluca Menegozzo (chitarra) che, dopo essersi esibiti come supporter di band come The Cure, The Offspring, Misfits, Muse, Ok Go, The Vandals, Deep Purple ora possono vantare anche una partecipazione del noto chitarrista in tre brani del nuovo disco: il primo singolo “Onda Perfetta”, “Outsider”, e “Sogno dei miei Sogni”.