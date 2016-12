Patti Smith canta Gaber e incanta Viareggio

foto Ap/Lapresse Correlati E PIERACCIONI DICE SI' AI GAY 10:04 - Giunto alla nona edizione il Festival Teatro Canzone Giorgio Gaber con Rocco Papaleo mattatore ha ospitato artisti da Samuele Bersani a Noemi. Tutti hanno reso omaggio al Signor G. interpretando un suo brano. Patti Smith ha incantato con "I as a person" ("Io come persona" del 1994). Tante iniziative per il decennale tra cui un doppio cd con i big della musica che reinterpretano Gaber. Appello delle Fondazioni Gaber-De André per la creazione della Fondazione Dalla. - Giunto alla nona edizione ilcon Rocco Papaleo mattatore ha ospitato artisti da Samuele Bersani a Noemi. Tutti hanno reso omaggio al Signor G. interpretando un suo brano.ha incantato con "I as a person" ("Io come persona" del 1994). Tante iniziative per il decennale tra cui un doppio cd con i big della musica che reinterpretano Gaber. Appello delle Fondazioni Gaber-De André per la creazione della Fondazione Dalla.

E alla fine tutti i fan e i curiosi delle canzoni di Gaber accorsi alla Cittadella del Carnevale di Viareggio erano in piedi ad applaudire e a cantare con Patti Smith che non ha voluto mancare alla serata nonostante fosse il suo "giorno di riposo" del suo lungo tour italiano per presentare il cd "Banga". La sacerdotessa del rock ha anche eseguito i suoi successi come "People have the power" e "Because the night".



Ma anche gli altri partecipanti all'evento celebrativo hanno contribuito a tenere vivo il ricordo di uno dei cantautori storici della nostra musica che si è contraddistinto per l'assoluta sincerità. Tra il 21 e il 22 luglio si sono esibiti artisti da Noemi ("Il grido" e "Lo shampoo") a Samuele Bersani ("Il conformista" e "L'illogica allegria). E ancora Nada con "Ciao ti dirò" e "Le mani" passando a Max Pezzali che ha proposto "La pistola", "Il comportamento" e "Pressione bassa".



La nona edizione si è conclusa anche nel segno di Lucio Dalla che aveva partecipato al Festival nel 2009. Il compagno Marco Alemanno ha recitato un monologo inedito e la Fondazione Gaber con la Fondazione De André fanno un appello agli eredi di Dalla per la creazione della Fondazione dedicata al cantautore scomparso da poco. L’appello accorato e affettuoso delle Fondazioni è stato accolto entusiasticamente e sottoscritto da oltre 80 personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo Ma già si pensa al decennale della scomparsa di Gaber (primo gennaio 2003).



Tra le iniziative promosse dalla figlia dell'artista, Dalia Gaberscik, e dalla Fondazione (presieduta da Paolo Del Bon) un doppio album tributo (distribuito dall'indipendente Artist First) con le migliori interpretazioni di Gaber realizzate in questi nove anni. E poi in uscita, edito da Mondadori, il romanzo sullo "storico" incontro di Gaber con Luporini che ha dato il via all'avventura del Teatro-Canzone. Sandro Luporini, coautore con Gaber per oltre trent'anni, svelerà i segreti di quel sodalizio speciale.

Andrea Conti