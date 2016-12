Niccolò Fabi di nuovo papà

foto Diva e Donna Correlati TORNA A SORRIDERE 11:40 - Nel 2010 ha perso la piccola Lulù, a due anni per una meningite fulminante, ma adesso Niccolò Fabi è pronto a sorridere ancora alla vita. Perché diventerà di nuovo papà. La compagna Shirin Amini (artista e pittrice di origini iraniane) - come anticipa "Diva e Donna" che li immortala colorati e sorridenti - è infatti in dolce attesa. Dopo il grande dramma, il cantante è pronto a ricominciare anche con un nuovo album che uscirà dopo l'estate. - Nel 2010 ha perso la piccola, a due anni per una meningite fulminante, ma adessoè pronto a sorridere ancora alla vita. Perché diventerà di nuovo. La compagna Shirin Amini (artista e pittrice di origini iraniane) - come anticipa "" che li immortala colorati e sorridenti - è infatti in dolce attesa. Dopo il grande dramma, il cantante è pronto a ricominciare anche con un nuovo album che uscirà dopo l'estate.

"Un dolore devastante che mi attanaglia la gola - scriveva nella sua pagina Facebook - è la conseguenza dell'esperienza più inaccettabile orrida ingiusta. Amici vi sto per scrivere quello che non avrei mai voluto scrivere. Questa notte una sepsi meningococcica fulminante ha portato via nostra figlia Olivia".



Dopo la tragedia Niccolò ha chiamato a raccolta una numerosa schiera di amici musicisti per un grande concerto ("Parole di Lulù") per ricordare la figlia e ha pubblicato anche un libro. Adesso Fabi e la compagna sono pronti a diventare di nuovo genitori, perché come canta Niccolò "attesa e inaspettata arriva la seconda vita".