Valentina, pornostar per vocazione

15:13 - A scoprirla è stato Rocco Siffredi, "l'uomo più femminista del mondo", e da allora la carriera di Valentina Nappi è decollata nel mondo del porno. La nuova stella emergente del cinema a luci rosse è una 21enne di Pompei, studentessa di design e moda, che a "Playboy" racconta: "Ho seguito la mia vocazione, chi mi critica si è adattato a un lavoro che non ama".

Valentina, che ha scritto una mail al suo mito Siffredi e poco dopo era su un set a Budapest, racconta: "Quello del porno è un argomento complicato anche dal punto di vista filosofico. La pornografia mette in discussione l'essere, e quindi tutta la filosofia occidentale. Anche per questo il porno oggi è accettato ma ghettizzato, separato dalle altre 'materie'...".



Nappi sogna di vedere il porno anche nei musei, dove al fianco "di quadri e sculture, siano rappresentate performance pornografiche", di poter comprare "sexy toys progettati da designer internazionali" e di "vedere la pornografia dialogare con pittura e architettura".



Perché la pornografia, giura, "non è oscena: cosa significa vendere il proprio corpo? Anche un muratore lo vende, così come un giornalista la scrittura. Insomma, qual è la differenza?".