Lindsay Lohan recita con un pornodivo

Amore, sesso, successo. La trama promette bene e la bad girl di Hollywood Lindasy Lohan non poteva dice certo sottrarsi a una tentazione così grande, così eccola nel cast del nuovo film di Paul Schrader "The Canyons" al fianco del pornodivo James Deen. D'altronde lei di cinema a luic rosse se ne intende visto che al cinema ha veste la parte anche di Linda Lovelace, la star di "Gola profonda".

A darne notizia, su twitter, è lo scrittore americano Bret Easton Ellis, che sul social network si dice "entusiasta di James Deen e Lindsay Lohan nella parte di Christian e Tara: non avrei potuto immaginare un cast migliore".



Deen, a lungo corteggiato da Ellis per la parte, è una figura preminente nel panorama hardcore statunitense dove ha interpretato e diretto quasi mille film in meno di un decennio. Viceversa, la Lohan, oltre a fracassare Porsche, è attualmente impegnata sul set del telefilm "Liz & Dick", basato sulla relazione tra Elizabeth Taylor e Richard Burton.



"The Canyons" verrà girato tra il 9 e il 31 luglio a Los Angeles e parla di cinque 20enni a caccia di successo nella Hollywood del 2012.