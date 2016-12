Madonna lancia il tour e scimmiotta Lady Gaga

foto Ap/Lapresse Correlati SHOW ESPLOSIVO

E SUL PALCO C'E' IL FIGLIO 12:59 - Madonna ha dato il via al suo tour mondiale da Tel Aviv e poi sbarcherà in Italia per tre date: a Roma (12 giugno) Milano (14 giugno) e Firenze (16 giugno). Il live si è aperto con un appello alla pace in Medio Oriente ma uomini armati sono apparsi in uno dei numeri dello show. L'artista 53enne ha preso in giro Lady Gaga in "Express Yourself" sovrapponendo "Born This Way" (accusata di essere uguale alla hit di Madonna) e urlando: "Lei non è me". ha dato il via al suo tour mondiale da Tel Aviv e poi sbarcherà in Italia per tre date: a Roma (12 giugno) Milano (14 giugno) e Firenze (16 giugno). Il live si è aperto con un appello alla pace in Medio Oriente ma uomini armati sono apparsi in uno dei numeri dello show. L'artista 53enne ha preso in giroin "sovrapponendo "" (accusata di essere uguale alla hit di Madonna) e urlando: "Lei non è me".

"Ho scelto di iniziare la mia tournée mondiale in Israele per una ragione molto speciale e importante - ha spiegato la Madonna, applaudita da 32mila spettatori allo stadio Ramat Gan -. Come sapete, il Medio Oriente è in preda a conflitti da migliaia d'anni. Questi devono cessare. 'Non potete essere miei fan e non volere la pace nel mondo. Bisogna dunque cominciare da oggi, da ciascuno di voi, perché se c'è la pace qui in Medio Oriente, ci può essere la pace nel mondo intero. Nessun conflitto può essere risolto infliggendo sofferenze a un altro essere umano".



Nonostante scene da cheerleader e omaggi alla filosofia indiana, l'atmosfera dominante del gigantesco palco di Madonna era tetro e dominato dai colori del nero e del rosso.



"Like A Virgin" hit che ha lanciato Madonna nello showbusiness è stata interpretata mimando un cabaret accompagnato dal violino. L'artista è stata poi portata in alto da quattro ballerini per poi essere lasciata su una piattaforma come fosse una vergine pronta al sacrificio. Per "Gang Bang" ha impugnato una pistola e da quel momento schizzi di sangue ovunque proiettato sullo sfondo del megaschermo. E' apparso anche un fucile Kalashnikov per "Revolver" e qui - sul finale dello show mastodontico - si è insinuato il dubbio sulla coerenza tra l'appello alla pace e quello che si è poi visto durante lo show, che forse di pacifista aveva ben poco.