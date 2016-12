Justin Bieber ha picchiato un paparazzo

foto Olycom Correlati DITO MEDIO AI FOTOGRAFI 12:16 - L'idolo delle teenager Justin Bieber è ricercato perchè lo sceriffo della contea di Los Angeles intende sottoporlo a interrogatorio. Un fotografo si è lamentato per essere stato malmenato dalla popstar in un centro commerciale. Per tutta risposta il cantante - in compagnia della fidanzata è stato paparazzato mentre mostrava il dito medio. - L'idolo delle teenagerè ricercato perchè lo sceriffo della contea di Los Angeles intende sottoporlo a interrogatorio. Un fotografo si è lamentato per essere stato malmenato dalla popstar in un centro commerciale. Per tutta risposta il cantante - in compagnia della fidanzata è stato paparazzato mentre mostrava il dito medio.

Sembra che il paparazzo abbia chiamato la centrale di polizia lamentando un forte dolore al petto e accusando Bieber per il suo stato di salute: il fotografo ha raccontato di essere stato letteralmente aggredito dal cantante che non voleva essere immortalato insieme alla sua ragazza, la bella Selena Gomez, all'uscita dal teatro di Calabasas.



L'uomo è stato portato all'ospedale per ricevere le cure del caso e in giornata è stato dimesso. Ora gli investigatori attendono che Justin si presenti in commissariato per dare la sua versione dei fatti.