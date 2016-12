A Napoli si suona dai balconi

- Da una terrazza all’altra. Iniziano i Motel Connection, rispondono i 99 Posse. Una sfida senza violenza: qui non si lanciano bombe, ma canzoni. Qui la musica non è mai stata fatta così come ieri sera perché qui siamo al PAN, il Palazzo Dell’Arte di Napoli. Un luogo deputato alle esposizioni di artisti contemporanei: pittura, scultura, design, cinema. Un edificio del ‘700, che dal marzo 2005, è lo spazio civico riservato alla creatività.

Nulla di più adatto, e al tempo stesso inaspettato, per ospitare un doppio concerto: il Red Bull Double Trouble, realizzato in collaborazione con l’assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli. Abolita la convenzione solita del palcoscenico qui si suona sui due balconi del museo. Un botta e risposta tra le band mentre 14.000 persone in strada, occhi e braccia verso l’alto, si godono lo spettacolo, interamente gratuito.

Per i Motel Connection, side project di Samuel, cantante dei Subsonica, non è la prima volta. Negli anni passati a Torino, poi a Milano, il gruppo ha già suonato dai balconi. A ogni componente della band lo spazio di una finestra. La facciata dell’edificio diventa così una scenografia urbana, coinvolgente: è il Vertical Stage.

“Un modo diverso di fare musica in un contesto ideale” spiegano i 99 Posse. Per loro Napoli è il luogo dove la frammentazione dei vari generi viene elaborata in nuove formule: un’isola, dove tutto è possibile. La musica del gruppo partenopeo si nutre degli input più disparati, e allora: quale miglior location se non proprio la strada?

E Via dei Mille, sede del PAN, non si risparmia: affollata, ma con ordine. La città reagisce bene e gli artisti si concedono senza vezzi. Ancora un brano? Perché no. Arriva il bis fuori scaletta, la serata lo merita. Curre Curre Guagliò, University Of Secondigliano, Two, Car By Car: se le “suonano” i Motel Connection da Torino e i 99 Posse, che qui giocano in casa: una sfida, se c’è di mezzo la musica, è addirittura capace di unire.