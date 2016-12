Beyoncè è la donna più bella del mondo

foto Ap/Lapresse Correlati VOTA LA TUA PREFERITA

La rivista "People" ha consacrato Beyoncè la più bella donna del mondo per il 2012. Un anno d'oro per la star, vincitrice di 16 Grammy Award, che - oltre a portarsi a casa lo scettro di reginetta di bellezza - lo scorso gennaio è diventata mamma della piccola Blue Ivy, avuta dal marito Jay-Z. Beyoncè ha sbaragliato la "concorrenza", composta da bellezze del calibro di Sofia Vergara e Charlize Theron, insieme a lei sul podio.

Beyoncè ha sbaragliato una concorrenza agguerrita, fatta di curve pericolose e fisici statuari. Dietro di lei, infatti, i nomi di Sofia Vergara, Charlize Theron, Lily Colins e Madeleine Stowe. A seguire altre bellezze mozzafiato: Christina Hendricks, Michelle Williams, Paula Patton, Miranda Lambert e anche la principessa Kate Middleton. Il segreto del suo successo? La piccola Blue Ivy. A gennaio lei e il marito Jay-Z sono infatti diventati genitori per la prima volta e la gravidanza sembra aver fatto decisamente bene alla cantante.



"Mi sento più bella che mai, perché ho messo al mondo una creatura. Non mi sono mai sentita così in sintonia, non ho mai sentito così tanto di avere uno scopo su questa terra - ha confessato Beyoncè a "People" - La cosa più bella di avere un figlio e quello di avere un vero legame. La parola 'amore' assume un significato diverso adesso".