Un tour per il "redivivo" Tupac Shakur

foto Da video 11:41 - Tupac Shakur è vivo e lotta insieme a noi. O almeno è così per il suo ologramma. Ha fatto scalpore infatti l'esibizione del rapper Dr. Dre che qualche giorno fa ha duettato sul palco del festival di Coachella con la riproduzione digitale di Shakur, ucciso nel 1996. Una riproduzione tanto fedele e realistica che ora Dre vorrebbe replicare l'esperimento per un tour vero e proprio. E ci sarebbe anche l'assenso della mamma di Tupac... - Tupac Shakur è vivo e lotta insieme a noi. O almeno è così per il suo ologramma. Ha fatto scalpore infatti l'esibizione del rapper Dr. Dre che qualche giorno fa ha duettato sul palco del festival di Coachella con la riproduzione digitale di Shakur, ucciso nel 1996. Una riproduzione tanto fedele e realistica che ora Dre vorrebbe replicare l'esperimento per un tour vero e proprio. E ci sarebbe anche l'assenso della mamma di Tupac...

Dietro l'operazione ci sono tanto Dr. Dre quanto quel volpone di Snoop Dogg, uno che ha sicuramente fiuto per gli affari. E' stato lui a finanziare la creazione dell'ologramma di Tupac affidandone la realizzazione alla Digital Domain Media Group, ovvero la casa di produzione che realizzò il Brad Pitt invecchiato de "Il curioso caso di Benjamin Button".



Comunque si voglia giudicare l'operazione, l'effetto è stato stupefacente, con un Shakur che sembrava in carne e ossa, impegnato a rappare e interagire con il pubblico. E quindi cosa meglio del replicare l'esperienza? Dr. Dre e Snoop Dog porterebbero quindi l'ologramma in un mega tour negli stadi al quale parteciperebbero anche Eminem e 50 Cents. Insomma, il gotha del rap della West Coast.



La mamma di Tupac avrebbe visto il concerto di Coachella in tv e avrebbe dichiarato di "fremere" all'idea di rivedere il suo figliolo sul palco... Se è contenta lei, chi può criticare?