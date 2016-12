Martin Mystère, detective da 30 e lode

- Quando ancorache poco sapeva di Leonardo Da Vinci, esistevano gli X-files ma, e, per rimanere in ambito nostrano, Roberto Giacobbo era più interessato a partecipare ai quiz di Mike Bongiorno (, Wikipedia docet) che agli enigmi, arrivava nelle edicole, primo fumetto italiano seriale dove. Sono passati trent'anni da quell'aprile del 1982, e la Sergio Bonelli editore, perché non è quello che ci si aspetta. E ce lo spiega, il buon vecchio zio Marty, anche se lui, del detective dell'impossibile, preferisce considerarsi il... biografo.

Torniamo a quell'aprile dell'82, cosa ricorda?

Il personaggio doveva chiamarsi Doc Robinson, perché Martin Mystère era considerato un nome poco immediato. Pensavamo inoltre di uscire con un albo a 64 pagine per inaugurare un formato nuovo. Ma in quel periodo arrivò nelle edicole un altro fumetto col nome Robinson e quindi tornammo a Martin. Alla fine abbandonammo anche l'idea del nuovo formato e uscimmo con 96 pagine. Però col numero del trentennale alleghiamo proprio " Gli uomini in nero ", la storia del numero 1, con 64 pagine e con la testata Doc Robinson, proprio come sarebbe dovuto uscire allora.

C'è qualcosa che può riassumere trent'anni di Martin Mystère?

Direi di no, perché una delle particolarità di Martin è appunto la duttilità di cui parlavo prima, che permette di passare a temi e a tempi storici diversi senza che il personaggio perda le sue caratteristiche. Questa è una cosa di cui vado fiero perché vuol dire che Mystère è ben connotato e il lettore riesce a riconoscerlo anche in situazioni profondamente diverse l'una dall'altra.

Trent'anni non sono pochi...

E' vero, e il fatto che Martin duri da così tanto mi rende molto fiero, perché oggi il concetto di attaccamento nei confronti di una fiction si sta perdendo. Una volta c'erano pochi personaggi, tra cinema, tv e fumetto, per cui il lettore si affezionava facilmente. Adesso con tutte le proposte che si sono c'è un grande momento di moda che però, una volta superato, porta all'oblio. Quest'oblio è più facile da superare per serie ancora più vecchie di Martin, tipo Diabolik o Tex, perché, come dire, hanno fatto le malattie infantili, e ora possono andare andare avanti con relativa tranquillità. Per dirla con Totò, "pochi muoiono dopo gli 80 anni".

Martin Mystère è considerato uno spartiacque nella storia della casa editrice Bonelli, il passaggio da un fumetto popolare puramente d'evasione a uno più colto, d'autore. Che reazione ebbe Sergio Bonelli davanti al detective dell'impossibile?

Si aspettava un personaggio più alla Indiana Jones, e rimase stupito, non piacevolmente per la verità, quando scoprì che Martin usava il computer, era piuttosto sedentario, insomma non era un personaggio d'azione a tutto tondo. Se devo essere sincero non mai ho capito se a Bonelli piacesse o meno Martin, ma gli piaceva però che io, come lui, mi fossi formato alla "vecchia scuola" di fumettisti.

In tutti questi anni, intanto, il mistero è diventato una moda...

Allora in effetti era argomento di nicchia, io ricordo sempre che per fare i primi Almanacchi del Mistero, che si aprivano con una rassegna di libri e notizie mysteriose, dovevo passare le giornate a raschiare fondi di giornali e di pubblicazioni di ogni genere per raccattare abbastanza materiale. Adesso basta entrare in una libreria e si trovano montagne di robe su templari, Graal e robe affini. E' scoppiata una vera e propria mania, ma Martin è stato un anticipatore per quanto riguarda la divulgazione di questi argomenti. La cosa mi fa piacere, ma me ne avrebbe fatto di più se avesse reso in termini di soldi come altre serie...

Martin è un personaggio curioso, che, come lei spesso ha affermato, la rispecchia. Pensa che oggi si sia un po' perso il gusto di scoprire le cose?

Mi chiedo se la curiosità oggi sia qualcosa di completamente risolvibile con Google. Sì e no, ritengo. Io ricordo il piacere e la gioia di scoprire. Prima si andava in biblioteca, c'era anche un movimento "fisico" verso la ricerca, adesso c'è internet e sembra tutto facile anche se non lo è, e te lo dice uno che si ritiene modestamente un maestro nel trovare le cose sul web. Si fa meno fatica, e va bene così, anche perché ritengo che la fatica in sè non sia un valore, nel senso che se si riesce con facilità a trovare quello che si cerca, meglio così. Ritengo pericoloso il non faticare inteso nel senso di pretendere di avere tutto gratis, quello che spesso si chiede a internet. Ecco, quest'aspetto un po' mi infastidisce.



Nella pagina successiva le novità su Martin e il mysterioso film serbo sul detective dell'impossibile

"Per il numero del trentennale - racconta - mi è venuta in mente un'idea un po' buffa. La cosa più logica era intitolarlo "Trent'anni", ma io ho scelto " Anni '30 " e, in nome della "duttilità" del personaggio, l'ho ambientato proprio in quel decennio vivace, pieno di invenzione e creatività. Già la copertina riprende la famosa foto "Lunch atop a Skyscraper " Charles C. Ebbets, quella degli operai su una trave. Nella storia si citano King Kong, che di fatto è il protagonista dell'avventura, Nero Wolfe, Ellery Queen, Philo Vance, Dick Tracy, Primo Carnera, Orson Welles, Boris Karloff e l'invasione dei marziani. Si parla anche di Doc Savage e di The Shadow , due personaggi pulp ai quali mi sono ispirato per Martin, si citano addirittura il dottor Pilates, quello del "metodo", e ancora il massacro di San Valentino".