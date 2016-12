Lisbona, morto Antonio Tabucchi

foto Ap/Lapresse 08:27 - E' morto a Lisbona, all'età di 68 anni, dopo una breve malattia, lo scrittore Antonio Tabucchi. Legato da un amore viscerale al Portogallo, è il maggior conoscitore, critico e traduttore dell'opera dello scrittore Fernando Pessoa dal quale ha attinto i concetti della saudade, della finzione e degli eteronimi. Tabucchi era nato a Pisa nel 1943. - E' morto a Lisbona, all'età di 68 anni, dopo una breve malattia, lo scrittore Antonio Tabucchi. Legato da un amore viscerale al Portogallo, è il maggior conoscitore, critico e traduttore dell'opera dello scrittore Fernando Pessoa dal quale ha attinto i concetti della saudade, della finzione e degli eteronimi. Tabucchi era nato a Pisa nel 1943.

Tabucchi ha esordito come scrittore nel 1975 con il romanzo "Piazza d'Italia", cui fecero seguito varie raccolte di racconti ("Il gioco del rovescio" del 1981 e "Piccoli equivoci senza importanza" del 1985). Il successo giunse con i romanzi "Requiem" del 1992 e soprattutto "Sostiene Pereira" del 1994, con cui vinse anche il premio Campiello.



L'impegno civile e l'alone di mistero che pervadono lo stile letterario di Tabucchi sono stati confermati nelle sue ultime opere importanti: "La testa perduta di Damasceno Monteiro" del 1996 e soprattutto il romanzo epistolare "Si sta facendo sempre più tardi" del 2001. Nel 2003 appare in libreria "Autobiografie altrui. Poetiche a posteriori", sette testi di poetica, per la maggior parte inediti o inediti in Italia. Tra le sue ultime pubblicazioni si ricorda "L'oca al passo" (2006) e "Il tempo invecchia in fretta" (2009).